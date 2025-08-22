Само за четири часа похарчиха 80 кубика вода в две пернишки села

Голям разход на питейна вода отчитат в брезнишките села Бегуновци и Непразненци, съобщи за БТА Станко Пергелов - кметски наместник на с. Бегуновци.

Той посочи, че причина за нарасналото потребление са както авариите и скритите течове по старата водопроводна мрежа, така също и използването на вода от населението за поливни цели и презапасяване. Консумацията в двете населени места е особено осезаема през почивните дни, когато броят на живущите се увеличава.

Пергелов обясни, че само през вчерашния ден в рамките на около четири часа са похарчени общо 80 кубика вода от местния резервоар, захранващ двете села.

Същият е с вместимост 100 кубика и се водоснабдява от т.нар. Секирски водопровод към който са присъединени още няколко села в района. Кметският наместник обясни, че дебитът на водоизточника също е намалял в последно време заради сушата, което забавя и пълненето на резервоара в Бегуновци.

Станко Пергелов допълни, че за справяне с проблема се търсят алтернативни водоизточници, които да осигурят допълнителни количества вода към двете населени места. Чрез Вайбър група на селато и страница във Фейсбук, той запознава местното население с актуална информация за постъпващото количество вода в резервоара и часовете, в които тя ще бъде пускана.