Кандидат за Антикорупционната комисия не е съгласен тя да се прехвърли към ДАНС и Сметната палата

Кандидатите за КПК Аделина Натина, Мария Даскалова, Стоян Петков и Петър Коев (от ляво на дясно).

Прехвърянето на функциите на Комисията за противодействие на корупцията към Сметната палата и ДАНС ще доведе до допълнително натоварване на тези институции. Това смята кандидатът за КПК Петър Коев. Идеята функциите да се прехвърлят на ДАНС и Сметната палата предлага в законопроект "ДПС - Ново начало".

Коев е вторият изслушан от номинираните за КПК. Преди него концепцията си представи Мария Даскалова. Коев, Даскалова и Стоян Петков са номинирани от управляващото мнозинство, а четвъртият е адвокат Аделина Натина, издигната от неправителствена организация.

От изложението на Петър Коев стана ясно, че се съгласил да бъде номиниран заради личната му нетърпимост към корупцията. В момента е зам.-шеф на отдела за противодействие на корупцията.  Според него в институцията трябвало да бъдат привличани кадри с възможност да се развиват. Щял да провежда последователна политика с такава работна среда, в която да няма текучество. 

Коев също така смята, че трябва да се осигури съвсем скоро подходяща сграда, в която да се събере цялата администрация, ако се налага да има още тахника и автомобили. Според него сигналите имали основно място в работата на КПК. Съществувала цяла система за техния прием и обработка. Той не бил използвал изкуствен интелект при изготвянето на своята конпепция, за което пита Българският институт за правни инициативи (БИПИ). 

Според него доверието в КПК щяло да се повиши като се оповестяват резултатите от нейната дейност на интернет портала на комисията. 

