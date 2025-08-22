Братовчедът на пометената от АТВ Христина: Дано връзките не помогнат процесът да мине така, сякаш Бугразлиев е смачкал мравки

Надяваме се съдебната система да разбере, че властта е в народа, а не в шепа хора, които уж са полицаи, а играят ролята на мутри, каза Любомир Соколов

Не можех да повярвам, че са го пуснали под домашен арест, но после разбрах, че техните са служители на МВР. Надяваме се, че тези връзки няма да спомогнат и този път процесът да мине така леко, сякаш човекът е смачкал мравки.

Така братовчедът на пометената от АТВ в Слънчев бряг Христина Любомир Соколов коментира домашния арест на 18-годишния Никола Бургазлиев. Днес той заедно с още десетки хора излезе пред съдебната палата в Пловдив, за да поиска справедливост.

Соколов обясни, че донякъде се успокоил от преместването на разследването. "Надявам се съвестни хора от МВР и съда да се заемат със случая и да изкарат истината наяве", каза той. По думите му, ако съдът не вземе правилно решение, ще даде лош пример на младежите и може много млади семейства да напуснат България.

"С потулените факти искат да прикрият един виновник. Ако е съвестен човек и мъж, да излезе и да каже: "Виновен съм!" И да си излежи присъдата, а не да използва своите вратички в МВР", призова Соколов. Той се опасява, че може кръвните изследвания на Бургазлиев да са компрометирани, тъй като били взети в сградата на МВР. "Другото е, че свидетелят трябва да е цивилен човек, не вътрешен в системата. Всички работим някъде и знаете, че колеги ще се опитат да потулят случая", каза още той. Братовчедът на Христина настоява за справедлив процес. "Надяваме се съдебната система да разбере, че властта е в народа, а не в шепа хора, които уж са полицаи, а играят ролята на мутри", отсече той.

Мъжът обясни, че в началото не повярвал, когато му се обадили с тъжната новина. "Беше шок за мен и за всички близки. Надявахме се да са се разминали по-леко и първоначалните данни на лекарите да не са верни, да има нещо сбъркано. Но се оказа, че не е така", разказа Соколов.

Всички на протеста искат тежки наказания и край на инцидентите по пътищата. Сред тях е и Димитрия Ганева от детска градина "Елица", която е приятелка на Христина и е обучавала децата ѝ. Жената е дошла с родители от градината, за да подкрепи близките.

Катастрофата стана на 14 август. 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ петима пешеходци на тротоар, като най-сериозно пострадаха Христина, на 35 г., и синът ѝ Мартин -на 4 г.. Други две момичета, на 6 и 12 г., също бяха настанени в болница, но ги изписаха.

4-годишният Мартин все още е в критично състояние, но мърда ръчичката си. Майка му обаче изпадна в клинична смърт и сърцето й изцяло се поддържа от медикаменти. Близките са загубили надежда, че тя може да оживее.

На 16 август съдът пусна Никола Бургазлиев под домашен арест. Прокуратурата протестира мярката му за неотклонение и настоява младежът да бъде върнат зад решетките. Днес магистратите в Бургас ще се произнесат по протеста. Вчера пък и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди случаят да бъде поет от Националната следствена служба. Близките на пострадалите настояваха случаят да не се разглежда в Бургас, тъй като по думите им Несебър бил негов квартал и имат съмнение за оказване на влияние - бащата на Никола е полицай, а майка му работи в "Криминална полиция".

Протести днес са организирани пред съдебните палати в няколко града.