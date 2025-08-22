ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Консумацията на трилион киловатчаса електроен...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21155150 www.24chasa.bg

Археолози разкриха уникална архитектура край шуменското село Велино

2096
Снимка: НИМ.

Археолозите край село Велино са направили изключително откритие в най-голямото извънстолично селище от Златния век на българската държава, съобщават от Националния исторически музей.

Новост сред разкритата архитектура е поредната сграда със заоблени външни ъгли, които се срещат много рядко в средновековните български поселища.

Селището обхваща площ от 40 декара и е обитавано при управлението на царете Борис, Симеон и Петър в периода IX – X век и включва сгради, улици застлани с плочи, крепостни стени и вероятно църква.

Разкопките край село Велино започват през 2022 г. финансирани от Националния исторически музей и са под ръководството на доц. Константин Константинов от Шуменския университет „Константин Преславски" и Ивайло Кънев, главен уредник в НИМ.

Откриването на поселението става случайно вследствие селскостопанска дейност.

Освен уникалните сгради, разкопките разкриха и ценни артефакти, като плочести камъни с графити, сред които се откроява изображение на тур – впрегатно говедо, изчезнало в Европа през XVII век. Открити са още бронзова вилица, посребрен коланен накрайник, стила за писане и голямо количество битова керамика.

Археолозите от НИМ-София и Шуменския университет апелират за по-голяма държавна подкрепа, за да продължат с разкриването на този обект, който е ключов за разбирането на нашата българска идентичност.

Снимка: НИМ.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)