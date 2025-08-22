Археолози разкриха уникална архитектура край шуменското село Велино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Археолозите край село Велино са направили изключително откритие в най-голямото извънстолично селище от Златния век на българската държава, съобщават от Националния исторически музей.

Новост сред разкритата архитектура е поредната сграда със заоблени външни ъгли, които се срещат много рядко в средновековните български поселища.

Селището обхваща площ от 40 декара и е обитавано при управлението на царете Борис, Симеон и Петър в периода IX – X век и включва сгради, улици застлани с плочи, крепостни стени и вероятно църква.

Разкопките край село Велино започват през 2022 г. финансирани от Националния исторически музей и са под ръководството на доц. Константин Константинов от Шуменския университет „Константин Преславски" и Ивайло Кънев, главен уредник в НИМ.

Откриването на поселението става случайно вследствие селскостопанска дейност.

Освен уникалните сгради, разкопките разкриха и ценни артефакти, като плочести камъни с графити, сред които се откроява изображение на тур – впрегатно говедо, изчезнало в Европа през XVII век. Открити са още бронзова вилица, посребрен коланен накрайник, стила за писане и голямо количество битова керамика.

Археолозите от НИМ-София и Шуменския университет апелират за по-голяма държавна подкрепа, за да продължат с разкриването на този обект, който е ключов за разбирането на нашата българска идентичност.