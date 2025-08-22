ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бaнда вандали нахлуха в дома на млад мъж в Монтанско

Камелия Александрова

Вандали нахлули в дома на млад мъж в Монтанско, аверите искали отмъщение и започнали да трошат наред къщата и колата му.

Случаят е от снощи. Около 23 часа в имота на 30-годишен в село Мокреш група неизвестни бандити спретнал ужасна вендета на собственика. С помощта на твърди предмети те потрошили прозорци на къщата, тон колона, както и предно панорамно, задно панорамно и странично триъгълно стъкло на автомобил, паркиран в дворното място.

След това хулиганите си тръгнали, а потърпевшият собственик подал сигнал в полицията. На адреса пристигнал полицейски екип, който извършил оглед и описал щетите. Иззети са веществени доказателства.

По случая със саморазправата се води разследване.  

