Остава в ареста 55-годишният шофьор, който се вряза в детска площадка

Софийския район съд определи мярка неотклонение "задържане под стража" за 55-годишния шофьор А. Т., който се вряза в детска площадка. Той също така е отправил закана за живота на жена и опитал да я подпали.

Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил марка „Фолксваген". Докато шофирал ударил 3 паркирали коли и навлязъл в детска площадка. Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2,72 промила алкохол в кръвта. А.Т. дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,38 на хиляда.

Съдът счита, че обвиняемия има реалност да се укрие и да извърши ново престъпление.

Решението може да бъде обжалвано в тридневен срок.