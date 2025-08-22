74-годишен блъсна двама пешеходци в Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

74-годишен шофьор причини инцидент с двама пешеходци, става ясно от ежедневния бюлетин на ОД МВР- Стара Загора.

Вчера около 11:10 ч., в гр. Стара Загора, по ул. "Сава Силов", в посока север - юг, се е движил л.а. "Хонда", управляван от мъжа. На кръстовището с ул. "Генерал Гурко", същият предприел ляв завой, при което настъпил удар между предната част на автомобила и двама пресичащи ул. "Генерал Гурко" в посока юг - север пешеходци - мъж на 61 години и жена на 55 години, предаде БНР.

Пешеходците са откарани в ЦСМП - Стара Загора, където им е оказана медицинска помощ, а жената е настанена за лечение в УМБАЛ - Стара Загора. Двамата са без опасност за живота.

Водачът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, при което е отчетен нулев резултат.

В сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Стара Загора е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда по непредпазливост при управление на моторно превозно средство.