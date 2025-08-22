ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте обвинения в убийството на полицейската съпруга от Първомай (Видео, снимки)

Мая Вакрилова

Съдебната охрана води Ивелин Цветанов в залата. Снимка: Мая Вакрилова

21-годишният Ивелин Цветанов от Варна, обвинен в умишлено убийство на 44-годишната Димитрина Грозева от Първомай, беше доведен в Окръжния съд в Пловдив под засилена охрана и окован с белезници. Магистратите трябва да решат дали да го оставят в ареста, както настоява прокуратурата.

В началото на заседанието прокурор Дилян Пинчев посочи, че още не е ясно с кой от всички иззети ножове е извършено престъплението. Стана ясно, че майката на младежа вече е разпитана. Самият Ивелин е спокоен, пожела да се запознае с материалите по делото.

Както "24 часа" вече писа, жестокото убийство стана в нощта на 17 срещу 18 август т. г. Димитрина Грозева беше намерена мъртва с прободна рана в областта на врата от 18-годишния си син в дома им в първомайския квартал "Дебър". Тогава те били само двамата в къщата. Мъжът на Димитрина Здравко Грозев е полицай в Районното управление в Първомай и в нощта на убийството е бил дежурен, а дъщеря им Йоана е студентка в София.

По информация на прокуратурата извършителят на тежкото престъпление е имал краткотрайна връзка с Йоана и мотивът за убийството е личен. Той влязъл в къщата около 4,20 часа, прескачайки оградата. Жената се събудила и отворила входната врата, когато 21-годишният я пробол смъртоносно във врата. Малко по-късно синът й се събудил и я намерил да лежи в локва кръв безжизнена.

От видеокамерите в района органите на реда успели да установят извършителя, който веднага след престъплението напуснал имота на семейство Грозеви, отново прескачайки оградата, се отправил към София. Полицията го откри в "Студентски град" на 18 август около 17 часа в блок 13 и го арестува. 

