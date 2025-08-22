Фирмата, на чийто атракцион загина 8-годишният Иван в Несебър, с гръб в парламента

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов бил съдружник с майката на собственичката Стефани, сега бившата им обща фирма се управлява от негова кандидат-депутатка

С гръб в Народното събрание се оказва фирмата, от чийто парасейлинг парашут падна и загина в морето край Несебър 8-годишният Иван. В понеделник момченцето от Разлог загуби живота си минута след старта на парасейлинг - парашут, теглен от лодка в морето край Несебър. Детето полетя към водата пред очите на майка си Мария Данева, която е била с него във въздуха.

Наемател на водната база на Южния плаж в Несебър е фирма "Венис Марина" ЕООД. Тя се занимава и с внос и продажба на оборудване за водни спортове, включително продава и парашути за парасейлинг, става ясно от нейния сайт.

Два часа след нелепата смърт на детето полицията арестува трима - 52-годишния Петко Стефанов от Бургас, който е управител на базата на "Венис Марина" ЕООД, капитанът на лодката Христо Раев, на 43 г., също от Бургас, и 45-годишният редови моряк Камен Тенев. И тримата са служители на "Венис Марина" ЕООД, която е наемател на водната база на плажа. Неин собственик е Стефани Симеонова, дъщеря на застреляния преди 8 години бизнесмен Веселин Стоименов в столичния комплекс "Макси", за когото се смяташе, че е поел бизнеса на ВИС-2 след смъртта на Георги Илиев. Стоименов дълги години управлява собствеността на ВИС-2 в Слънчев бряг, а впоследствие стана съдружник с Христофорос Аманатидис-Таки.

След убийството на Веселин Стоименов фирмите му са наследени от съпругата му Стефка Стоименова. Впоследствие тя прехвърля бизнеса на дъщеря си Стефани, която е актуален собственик и на "Венис Марина".

Вдовицата на Весо Дебелия Стефка се оказва и връзката на фирмата с политици, които в момента присъстват в Народното събрание. Става въпрос за лидера на влязлата с решение на Конституционния съд партия "Величие" Ивелин Михайлов.

Стефка Стоименова е сред акционерите на проекта "Исторически парк" на Ивелин Михайлов, твърди публикация на "Филтър" от юни миналата година. Още през 2020 година Стефка Стоименова участва и в защитата на Ивелин Михайлов и неговия проект, след разследване на "Капитал", в което се разкриват финансови машинации с проекта и се подозира схема "Понци". Ивелин Михайлов и Стефка Стоименова

Стефка Стоименова и Ивелин Михайлов са били съдружници и в друга фирма - "Розета турс" АД, показват данните в Търговския регистър. През 2019 г. лидерът на "Величие" е излязъл от тази фирма, а миналата година като собственик е записана дъщерята Стефани. Това е станало, след като през 2022 г. Стефка Стоименова почива.

Въпреки прехвърлянето на собствености, връзката на Стефани Стоименова с Ивелин Михайлов и парламентарната партия "Величие" остава. В съвета на директорите на "Розета Турс" личат имената на Цанко Николаев Колев и Велислава Минкова Георгиева-Флеминг. Велислава Флеминг е била кандидат за депутат от "Величие" от Благоевград на последните избори като е била поставена на седма позиция в листата. До ден днешен Цанко Колев пък фигурира на сайта на "Исторически парк" като контакт за резервации. Скриншот от историята на действителните собственици на "Розета турс", където се вижда името на лидера на "Величие" Регистрацията на "Розета турс", където в съвета на директорите са хора на Ивелин Михайлов.

Самият Ивелин Михайлов пък определи информациите за връзките му като несериозни и видя в тях координирана атака от страна на ДБ, ГЕРБ и "Възраждане". Направи го във видео на живо на страницата си във фейсбук.