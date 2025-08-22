И в Бургас протестират срещу домашния арест на 18-годишния с АТВ-то

С лозунги "Справедливост за децата ни" и "Правосъдие в кома" пред Съдебната палата в Бургас се проведе протест, в който се включиха много граждани, както и роднини, близки и познати на семейството, което пострада в Слънчев бряг, след като 18-годишния Никола Бургазлиев блъсна с АТВ петима души на тротоар в курортния комплекс. Те искат отмяна на мярката за "домашен арест", наложена на обвинения и замяна със "задържане под стража".

На протеста присъства мъжът на пострадалата и бащата на двете деца, които бяха изписани със счупвания.

По време на протеста продължи и набирането на подписи с искане за справедливост, прозрачност и отмяна на "домашния арест" на обвинения. От екипа на адвокатите на семейството обявиха, че само за няколко дни са събрали над 3000 подписа и по време на протеста техният брой продължи да нараства.

"Продължаваме да се събираме пред съдебните палати в страната и да искаме справедливост за убити и ранени по пътищата, а вече и по тротоарите", заяви Николай Попов, бащата на загиналата при пътен инцидент Сияна. Той допълни, че цялата система трябва да се дисциплинира и това зависи не само от държавата и институциите, но и от самите хора.

"В нашата държава е по-безопасно да ходиш по улиците, отколкото да ходиш по тротоара или да стоиш в парка", допълни Юлиян Здравков, баща на другите две деца от инцидента в "Слънчев бряг".

"Ние като адвокати се борим и представяме всички жалби и сигнали за един безпристрастен и справедлив процес. Затова изтеглихме и процесът да се гледа извън Бургас. Искаме обективен съдебен процес. Нищо повече", каза адвокат Георги Радков.

Тежко остава състоянието на жената, която беше хоспитализирана в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас, след като беше блъсната от четириколесно моторно превозно средство в Слънчев бряг. Тя остава в отделението по „Реанимация" с критични показатели и в кома. В болницата остава и тригодишно дете, пострадало при инцидента. Трима от приетите в болницата вече са изписани, каза заместник-директорът на болницата.

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов вчера изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, с оглед на правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС).

Инцидентът стана на 14 август, когато петима души, сред които три деца, бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години. Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.