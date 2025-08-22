В Балчик валидираха две пощенски марки за възвръщането на Южна Добруджа към България

Две пощенски марки с персонализирана винетка валидираха на 11-ото издание на международния форум „Българско наследство", който се провежда от 22 до 24 август в Балчик. Марките ще бъдат пуснати в обръщение от „Български пощи" по поръчка на инициативен комитет от Добрич.Те са посветена на 85-годишнината от възвръщането на Южна Добруджа към България през 1940 г.. На тази тема е посветена и научната конференция на форума.Едната марка е с изображение на бялата лястовица – символ на надеждата и на Добруджа, другата представлява книга, отворена като слънце. Винетката е корицата на книгата на писателя-изследовател Георги Казанджиев от Добрич „ 85 години от възвръщането на на Южна Добруджа към България 1940-2025".

„Марката с персонализирана винетка включва пощенска марка с номинална стойност, която се избира от специализиран каталог на „Български пощи". Винетката е част, която поръчва възложителят – може да бъде снимка, текст, лого, с което обикновено се отбелязва важно събитие", заяви инж. Светослав Гочев, ръководител на Областната пощенска станция-Добрич. „С удоволствие изпълнихме тази поръчка, защото така отбелязваме съдбовно събитие за Добруджа и за България", добави Гочев. По иницатива на дружеството на филателистите „Добруджа" в Добрич е изработен и уникален печат с надпис „85 години Крайовски договор", с който ще бъдат валидирани марките с винетка. Беше валидирана и пощенска марка на сдружение „Българско наследство", организатори на форума.

„След издаването на книгата на писателя-изследовател Георги Казанджиев се роди идеята за издаването на пощенска марка и пощенска картичка. Отправихме предложение до дружеството на филателистите в Добрич да издадем пощенска марка, илюстрован плик и пощенска картичка", заяви Атанас Стоянов от инициативния комитет. Изработването на пликовете и картичките е на издателство „Матадор" в Добрич.

По иницатива на дружеството на филателистите във Варна беше изработен и илюстрован пощенски плик. „Този плик с формат А5 е нашият поздрав съм сдружение „Българско наследство", което организира този международен форум. Той ще бъде и подарък за закупилите книгата, която ще бъде представена форума. Пликът е с лого „Добруджа – това е България". На него е изобразена корицата на книгата на Георги Казанджиев, под нея има фотографии от влизането на българската армия в Южна Добруджа през 1940 г", каза председателят на дружеството Николай Пенев..„Ако участниците форума и гостите си купят и марката с винетка, могат да изпратят книгата от всеки пощенски клон до роднини, приятели. Върху марката ще бъде поставено пощенско клеймо и книгата в илюстрования плик ще поеме пътя си с разказа за наситената с много поуки съдба на Южна Добруджа и на българите от този исторически период", добавя Гочев.