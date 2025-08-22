Утежняват обвинението срещу 18-годишния с АТВ-то в Слънчев бряг

Обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ петима в Слънчев бряг, ще бъде преквалифицирано от причиняване на средна телесна повреда в тежка или дори смърт. Това даде да се разбере прокурорът по делото Христо Колев минути преди да се гледа марката му.

Преди ден жената от Пловдив Христина изпадна в кома, а лекарите не дават надежди за живота й. При това положение Бургазлиев го грози затвор от 15 до 20 години.

"От самото начало прокуратурата е поискала задържането под стража на Никола Бургазлиев. Това не бе уважено от Районния съд в Несебър в лицето на съдия Никола Дойчинов", каза прокурор Христо Колев.

По безспорен начин бе доказано с ДНК експертиза, че именно Бургазлиев е дал оригиналната проба за алкохол и наркотици. Съмненията у близките на пострадалите обаче остават, тъй