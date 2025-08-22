Ремонтът на участък от ул. „Владайско въстание“ възлиза на 3,2 млн. лв., а на улицата до оградата на СУ „Трайко Симеонов“ – 782 хил. лв. и трябва да приключат до 31 октомври тази година

На 25 август Община Шумен започва ремонти на поредни две улици по Инвестиционната програма за общински проекти за близо 3 млн. лв. Средствата се изплащат съгласно чл. 113 от Закона за държавния бюджет.

По проекта „Рехабилитация и реконструкция на участък от ул. „Владайско въстание“ ще се ремонтира частта от улицата с дължина около 500 метра по пътя към Паметника „Създатели на българската държава“, при паркинга в дясно. СМР включват изграждане на нов водопровод, нова канализация, пътна част – реконструкция и асфалтиране, полагане на нови бордюри, изграждане на тротоари, хоризонтална и вертикална маркировка и др. На улицата ще се вдигне и подпорна стена поради специфичното ѝ трасе на две нива. Ремонтът е на обща стойност 3 227 871 лв. с ДДС лв.

По втория проект - „Рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Генерал Радецки“ и ул. „Генерал Драгомиров“ - ще се направи нова отводнителна канализация, подмяна на водопровода, асфалтиране, изграждане на два паркинга, на нови тротоари с широчина около 1,50 метра. Улицата се намира до северната ограда на ОУ „Трайко Симеонов“ и още няма име. Ще е с габарит 6,50 метра и дължина 240 метра. На обекта ще се изгради и ново улично осветление чрез монтаж на 12 енергийно ефективни осветителни тела с автоматично управление. Ремонтът се финансира със 782 358 лв. с ДДС.

И двата проекта трябва да са готови до 31 октомври 2025 г.

В профила си във Фейсбук кметът на Община Шумен проф. Христо Христов посочва, че и двата ремонта са дълго чакани от гражданите в тези райони и са част от политиката по ускорено подобряване на състоянието на градската среда не само в центъра, но и в кварталите на Шумен.