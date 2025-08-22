ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Консумацията на трилион киловатчаса електроен...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21155791 www.24chasa.bg

Обвиненият в убийството в Първомай обичал да стреля с еърсофт пистолет по хора в Студентски град

Мая Вакрилова

[email protected]

1596
Ивелин Цветанов в съдебната зала. Снимка: Мая Вакрилова

След раздялата с дъщерята на загиналата й казвал, че наръгал свой приятел с пергел и че трябва да внимава, защото "някой ден ще се събуди с труп в леглото"

Едно от основните хобита на обвинения в убийството на полицейската съпруга от Първомай Димитрина Грозева Ивелин Цветанов било играта на еърсофт. Освен това 21-годишният младеж често обличал екипировката си и стрелял по хора в общежитието му в "Студентски град". 

Това разказа прокурор Дилян Пинчев по време на заседанието за определяне на мярка за неотклонение на Цветанов. Той посочи, че в показанията си дъщерята на загиналата Йоана Грозева разказала как след запознанството ѝ с Ивелин той често изпадал в различни психически кризи. Имал склонност към груб секс и преживял раздялата с момичето тежко. 

След края на връзката им той разказвал на Йоана, че е наръгал свой приятел с пергел. Казал ѝ, че трябва да внимава и я заплашил, че "някой ден ще се събуди с труп в леглото". 

По думите на прокурора в деня на убийството, което стана в нощта на 17 срещу 18 август, Ивелин Цветанов бил облечен точно с дрехи за еърсофт. Действията му били добре планирани – паркирал в края на Първомай, взел със себе си нож, наблюдавал имота, след което прескочил оградата и убил Грозева. След деянието предприел необичаен маршрут на пътуване - първо към Хасково, после към Чирпан и едва след това към София. По пътя изхвърлял дрехите и ножовете си, за да заличи следите.

Ивелин Цветанов в съдебната зала.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)