Обвиненият в убийството в Първомай обичал да стреля с еърсофт пистолет по хора в Студентски град

След раздялата с дъщерята на загиналата й казвал, че наръгал свой приятел с пергел и че трябва да внимава, защото "някой ден ще се събуди с труп в леглото"

Едно от основните хобита на обвинения в убийството на полицейската съпруга от Първомай Димитрина Грозева Ивелин Цветанов било играта на еърсофт. Освен това 21-годишният младеж често обличал екипировката си и стрелял по хора в общежитието му в "Студентски град".

Това разказа прокурор Дилян Пинчев по време на заседанието за определяне на мярка за неотклонение на Цветанов. Той посочи, че в показанията си дъщерята на загиналата Йоана Грозева разказала как след запознанството ѝ с Ивелин той често изпадал в различни психически кризи. Имал склонност към груб секс и преживял раздялата с момичето тежко.

След края на връзката им той разказвал на Йоана, че е наръгал свой приятел с пергел. Казал ѝ, че трябва да внимава и я заплашил, че "някой ден ще се събуди с труп в леглото".

По думите на прокурора в деня на убийството, което стана в нощта на 17 срещу 18 август, Ивелин Цветанов бил облечен точно с дрехи за еърсофт. Действията му били добре планирани – паркирал в края на Първомай, взел със себе си нож, наблюдавал имота, след което прескочил оградата и убил Грозева. След деянието предприел необичаен маршрут на пътуване - първо към Хасково, после към Чирпан и едва след това към София. По пътя изхвърлял дрехите и ножовете си, за да заличи следите.