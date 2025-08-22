Мъж преби с лопата жена си в Казанлъшко

Мъж на 21 години е привлечен като обвиняем за упражнено домашно насилие и принуда спрямо 20-годишна жена, с която е съжителствал. Това съобщиха от Районната прокуратура в Стара Загора, предава БТА.
Спрямо него е повдигнато обвинение, че на 17 август в Казанлък е принудил пострадалата да извърши действие против волята си, като е употребил сила.
Деянието е извършено в условията на домашно насилие.
Второто обвинение е, че на същия ден в мъглижкото село Тулово е нанесъл на жената средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение на движението на левия крак, а деянието също е извършено в условията на домашно насилие.
Обвиняемият И.И. и 20-годишната жена живеели на съпружески начала, но се разделили и тя се преместила при роднини в Казанлък, уточняват от обвинението.
И.И. я посетил и настоявал да се върне при него.
Жената отказала, заради което той започнал да я дърпа, бута и я принудил да се качи в автомобила му. В село Тулово той ѝ нанесъл побой чрез удари с юмруци и лопата, като ѝ причинил фрактура на левия крак.
Наблюдаващият прокурор е предявил обвинение спрямо И.И. и е постановено предварително задържане за срок до 72 часа.
Районна прокуратура в Стара Загора е внесла искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него, като съдът е определил мярката „парична гаранция".