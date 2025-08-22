Обвиненият в убийството в Първомай: Полицаите ме заплашиха, че ще ме изнасилят

Ивелин Цветанов поиска да не бъде задържан, защото е студент в четвърти курс и спортист

В ареста ми казаха, че "тепърва ще видя какво ще ми се случи", твърди младежът

Полицейските служители не се представиха, когато претърсваха общежитието ми. Заплашиха, че ще ме изнасилят и с думите: "Ще видиш какво ще ти се случи".

Това заяви пред Пловдивския окръжен съд 21-годишният Ивелин Цветанов от Варна, обвинен в убийството на полицейската съпруга от Първомай Димитрина Грозева. Магистратите решават по искането на прокуратурата за постоянен арест на младежа, който от своя страна поиска по-лека мярка за неотклонение. Изтъкна, че е четвърти курс в Техническия университет в София. "Освен това съм и спортист", каза той пред съда.

Ивелин Цветанов беше задържан в понеделник следобяд в "Студентски град". Според обвинението той влязъл в дома на семейство Грозеви около 4,20 ч. и пробол 45-годишната Димитрина във врата. Жената издъхнала от кръвозагуба, а тялото ѝ намерил 18-годишният ѝ син Атанас. Ивелин имал връзка с по-голямата дъщеря на семейството Йоана Грозева. След като се разделили обаче започнал да я заплашва.

"От момента на задържането ми аз поисках адвокат и телефонно обаждане, но не получих нито едното, нито другото. Полицейските служители ми казаха да не говоря много и "да не си отварям устата. Не ми беше предоставена дори вода", разказа пред съда Цветанов. Той твърди, че униформените му диктували какво да напише като показания и го принудили да ги подпише.

"В момента се притеснявам сериозно за живота си в ареста. Отношението на полицаите в там беше унизително. Един от тях ме нарече "звездата" и каза, че "тепърва ще видя какво ще ми се случи", добави Ивелин Цветанов.

Според адвоката на младежа Стоян Янков няма доказателства, че той е извършил убийството на Димитрина Грозева. "Факт е само, че правата на моя доверител са нарушени. Разговорите между него и мен са тайна - няма да ви кажа какво сме си говорили. Нямаше да го защитавам, ако не бях сигурен, че е невинен", заяви той.

Съдът обяви почивка, за да определи мярката за неотклонение на Цветанов.