Една седмица без трамваи по ул. "Граф Игнатиев" в София заради ремонт

Пускат заместващ автобус, но осигуряването на по-голям брой било затруднено заради липсата на шофьори

От 25 август ще започне ремонт на трамвайния релсов път при кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. „Граф Игнатиев". Ремонтът е изключително належащ и неотложен. Съобразен е да бъде извършен в летния период, когато обичайно намалява трафикът в града, съобщиха от Столичната община.

Така от понеделник по ул. "Граф Игнатиев" няма да се движат никакви трамваи.

Проектът се финансира от Столична община и се изпълнява от „Столичен електротранспорт" ЕАД. Ще бъде обновена релсова крива (75 метра единичен коловоз). Ремонтът обхваща само конкретния участък, като монтажът на новите релсови елементи е възможен единствено от съседния коловоз, при изключване на напрежението в контактната мрежа. Това не позволява движение на пенделни трамваи в непосредствена близост до зоната на строително-монтажни работи.

Не е предвиден ремонт на релсовия път върху мостовата конструкция на бул."Евлоги и Христо Георгиеви", обясняват от общината.

За времето на ремонта ще бъде въведена временна организация на движение, която е съобразена с осигуряването на безопасно и защитено протичане на работния процес, както и сигурност при придвижването на гражданите. Направено е всичко възможно за организиране на алтернативен автобусен маршрут. Променя се движението на трамвайните линии преминаващи в района, казаха от "Московка" 33.

По ул. "Граф Игнатиев", съгласно действащата организация, не се допуска навлизане на превозни средства. Трамвайното трасе по ул. „Граф Игнатиев" и прилежащата пътна настилка не са предвидени за натоварване от тежкотоварни превозни средства. Това създава риск от компрометиране на настилката и последващи дефекти.

Движението на пенделни трамваи би било възможно единствено в условия на напълно обезопасено трамвайно трасе, изолирано от останалите участници в движението, както и при наличие на спирки в двете посоки. В противен случай се нарушават изискванията на Закона за движение по пътищата и се създават рискове за пешеходци, велосипедисти и пътния трафик.

Извеждането и експлоатацията на трамвайни мотриси в участъка между пл. „Журналист" и МС „Витоша" не е подходящо решение за продължителен период от време, тъй като участъкът е отдалечен от трамвайно депото, което сериозно ще затрудни техническото обслужване, а при авария – извеждането на мотрисите.

Осигуряването на по-голям брой заместващи автобуси е затруднено предвид техническата и кадрова възможност на „Столичен автотранспорт" към момента, казват от общината.

От 25 до 31 август се обединяват маршрутите на трамвайни линии № 10 и 12 под № 12, която ще се движи от жп гара „София-север" по маршрута на трамвайна линия № 12 до кръстовището на бул. „Витоша" и ул. „Алабин", надясно по ул. „Алабин" и по маршрута на трамвайна линия № 10 до жп гара „Захарна фабрика", двупосочно. Обединяват се маршрутите на трамвайни линии № 15 и 18 под № 18 от кв. „Орландовци" по маршрута на трамвайна линия № 18 до кръстовище бул. „Витоша"/ул. „Алабин", надясно по ул. „Алабин" и по бул. „Македония" по маршрута на трамвайна линия № 15 до жк. „Братя Бъкстон", двупосочно.

Разкрива се временна автобусна линия № 10ТМ с маршрут: от спирка с код 0910 „Метростанция "Витоша" – начална за трамвайни линии № 10 и 15 на крайната станция (трамвайно обръщателно колело), надясно по бул. „Черни връх" по маршрута на трамвайни линии № 10 и 15 до спирка с код 1572 „Семинарията" на бул. „Джеймс Баучър", по ул. „Йосиф Петров", по ул. „Митрополит Кирил Видински", по бул. „Драган Цанков", по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", по ул. „Ген. Гурко", по бул. „Васил Левски", по бул. „Цар Освободител", по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", наляво по бул. „Черни връх", наляво по бул. „Свети Наум" и надясно по бул. „Джеймс Баучър" по маршрута на трамвайни линии № 10 и 15 до спирка с код 0911 „Метростанция "Витоша" в трамвайното обръщателно колело.

Автобусите ще спират на съществуващите трамвайни и автобусни спирки по маршрута. Освен това се разкриват временни спирки на ул. „Митрополит Кирил Видински" след кръстовището с ул. „Борова гора" в посока бул. „Драган Цанков" и на бул. „Драган Цанков" на 25 метра след пешеходната пътека при Българското национална радио в посока бул. „Евлоги и Христо Георгиеви".