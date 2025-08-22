ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът прати в ареста Никола Бургазлиев с АТВ-то, п...

Съдът прати в ареста Никола Бургазлиев с АТВ-то, помело петима в Слънчев бряг. Протестиращи ръкопляскат

Димчо Райков

Водачът на АТВ-то Никола Бургазлиев

Бургаският окръжен съд прати в ареста 18-годишният Никола Бургазлиев, който на 14 август помете петима души с АТВ на алея в Слънчев бряг.

След решението на съдия Ангел Гагашев, с което мярката от домашен арест, издадена му от Несебърския съд, бе променена на задържане под стража, се чуха ръкопляскания от протестиращите пред съдебната палата в морския град.

Сред тях бяха и близките на майката Христина и 4-годишният й син Мартин, които са в кома след сблъсъка с АТВ-то.  Докато Мартин мърда ръчичката и дава признаци на живот, Христина е в мозъчна смърт и лекарите не дават надежди за нея.

