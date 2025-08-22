ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обамеянг и Баркола въвлечени в смъртта на стриймър...

Хванаха след гонка 17-годишен без книжка зад волана в Смолян

2020
Полиция СНИМКА: 24 часа

След преследване полицията в Смолян арестува 17-годишен неправоспособен шофьор, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Младежът управлявал лек автомобил „Нисан“, когато се опитал да осуети полицейската проверка.

Нарушението е извършено сутринта около 02:40 часа на улица „Наталия“ в града. При подадена стоп-палка, звукова и светлинна сигнализация, 17-годишният смолянчанин не спира и продължава движението си, което принудило органите на реда да го преследват и спрат принудително, пише БТА.

Неправоспособният шофьор е задържан за срок до 24 часа в Районното управление на МВР в Смолян.

Полиция СНИМКА: 24 часа

