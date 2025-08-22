Клон се стовари върху кола в Монтана след ураганен вятър

Ураганен вятър се изви в Монтана и нанесе за кратко сериозни щети в града.
Клон от дърво падна върху автомобил в центъра. Вятърът събори по тротоарите маси, столове и чадъри на няколко заведения. От пожарната потвърдиха, че са получили множество сигнали за нанесени щети.
Силният вятър, заедно със слаб дъжд и гръмотевици, продължава и към момента, пише БНТ.
Към този момент няма информация за затворени пътища и прекъсвания на електричеството в района.
Тепърва предстои да бъдат установени нанесените щети.