Обамеянг и Баркола въвлечени в смъртта на стриймър...

Клон се стовари върху кола в Монтана след ураганен вятър

2132
Клон падна върху автомобил в Монтана КАДЪР: Фейсбук/Цветелин Илиев

Ураганен вятър се изви в Монтана и нанесе за кратко сериозни щети в града.

Клон от дърво падна върху автомобил в центъра. Вятърът събори по тротоарите маси, столове и чадъри на няколко заведения. От пожарната потвърдиха, че са получили множество сигнали за нанесени щети.

Силният вятър, заедно със слаб дъжд и гръмотевици, продължава и към момента, пише БНТ

Към този момент няма информация за затворени пътища и прекъсвания на електричеството в района. 

Тепърва предстои да бъдат установени нанесените щети.

Клон падна върху автомобил в Монтана КАДЪР: Фейсбук/Цветелин Илиев

