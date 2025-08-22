Нови документи разкриват как с „помощта" на статистиката Румъния владее Южна Добруджа до 1940 г.

С научна конференция под наслов „85 години Крайовски договор" започна 11-ото издание на международния форум „Българско наследство", който се провежда от 22 до 24 август в Балчик. Нови документи и архивни материали, свързани с 85-годишнината от възвръщането на Южна Добруджа към България през 1940 г., представи на форума писателят-изследовател от Добрич Георги Казанджиев. Те посочват, че румънската държава целенасочено е манипулирала статистическите данни за населението на Добруджа в периода от 1878 г. до 1940 г. Основната цел на тези манипулации е била да се намали изкуствено броят на българите, за да се оправдае румънското управление над областта, добавя той.

„При няколко мои посещения в Румъния се запознах с материали за претенциите на румънските националистически партии и среди по отношение на Южна Добруджа. Такива претенции се проявяват постоянно във времето, но, след събитията в Румъния от 90-те години на миналия век и особено след убийството на тогавашния ръководител на Румъния Николае Чаушеску, се разрастват. Бях неприятно изненадан, че един от бившите румънски президенти споделя такива искания за ревизия на Крайовския договор от 7 септември 1940 г., където е уточнено, че границите между Рългария и Румъния са непроменими", разказа Казанджиев."Успях да получа сведения за две-три преброявания на населението в Добруджа по време на румънската окупация, които осветяваха игрите на тогавашката румънска статистика пред Обществото на народите. Това са данни за броя на българите, румънците, турците, татарите, циганите, македонците. Според тези данни, българите винаги са били посочвани като най-малобройни. Румънските власти имат реалните числа, но пред Великите сили и организацията на Обществото на народите показват, че в Южна Добруджа българите са около 3-5 процента от цялото население", добави за първи път факти изследователят. С научна конференция под наслов „85 години Крайовски договор" започна 11-ото издание на международния форум „Българско наследство"

Той разказа и за подготовката на Царство България да посрещне около 65 000 българи от Северна Добруджа, които, според Крайовския договор, трябва да се преселят в България. Организирани са били кухни за изхранване, осигурявани са места за нощуване, за медицински грижи. „Всичко е било прецизно организирано по изричното настояване на цар Борис III. Той е направил това, защото срещу него започват да се чуват обвинения, че чрез преселването на българите от Северна Добруджа я лишава от български етнос", обяснява писателят.

„Защо след Руско-турската война 1877-78 г., която освобождава България, Северна Добруджа е дадена на Румъния, въпреки че властите там не са я искали с аргумента, че е българска земя от векове. Тогава руското правителство опрощава 1,3 млн. златни рубли на Турция, като изкупува Северна Добруджа, прави я руска собственост и едва тогава румънците се съгласяват. Това се прави, за да бъде оправдано оставането на бесарабските земи в Русия", припомни на конференцията Казанджиев.

Форумът бе открит с понихида за загиналите добруджанци през периода на румънската окупация и с водосвет за бъдещето на Добруджа.