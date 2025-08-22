Кандидатите за Антикорупционната комисия против закриването й

Според четиримата претенденти законът "Магнитски" е политически акт

Четиримата номинирани за Комисията за противодействие на корупцията (КПК) са против нейното закриване. Това стана ясно днес по време на тяхното изслушване от Номинационната комисия. Пред нея се явиха адвокатката Мария Даскалова, шефовете на отдела за противодействие на корупцията в комисията в момента Петър Коев и Стоян Петков, като тримата са издигнати от управляващото мнозинство - ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, и адвокат Аделина Натина, номинирана от неправителствена организация. Кандидатите имаха по около час и половина, за да представят своите концепции и да отговарят на въпросите на членовете на Номинационната комисия и на Българския институт за правни инициативи (БИПИ), който беше единствената неправителствена организация, която отправи питания.

На четиримата бяха поставяни сходни въпроси, като един от тях беше дали смятат, че КПК трябва да бъде закрита. Законопроект в тази посока внесоха преди ваканцията от "ДПС - Ново начало". Според него функциите на КПК трябва да минат към Сметната палата и ДАНС. Проектът ще бъде разглеждан след ваканцията на народните представители.

Стоян Петков е на мнение, че КПК работи "в пълен капацитет, всички видове дейности са обезпечени и постигнатото до момента от нея трябва да се надгражда".

Колегата му Петър Коев смята, че ако функциите на комисията минат към Сметната палата и ДАНС това ще затормози работата на тези институции.

Адвокат Натина посочи, че това е решение на Народното събрание, но личното ѝ мнение е, че комисията трябва да остане.

Адвокат Даскалова пък призна, че не знае какво работят в КПК, защото била ходила там четири пъти по дела, но останала с впечатление, че хората са "тъжни", но били и дисциплинирани. Направило й впечатление и недобрите материални условия в комисията, която била пръсната в няколко сгради.

Друг въпрос, който поставиха на кандадатите от Българския институт за правни инициативи (БИПИ), беше дали КПК трябва да се самосезира за проверка на хора, санкционирани по глобалния закон "Магнитски" . И тук четиримата изразиха сходно виждане, че това е политически закон и има европейски директиви във връзка с актовете на трети страни. Адвокат Даскалова например посочи, че от САЩ не са дали никакви доказателства защо санкционират български граждани. Стоян Петков пък напомни и за решението на ВАС.

По време на изслушването бяха засегнати и действията на КПК по претърсвания и изземвания в ситуация на неотложност. Точно така бяха направени те спрямо варненския кмет Благомир Коцев, който е в ареста.

Стоян Петков посочи, че претърсванията и изземванията в условията на неотложност често се налагат, когато в КПК имат данни за укриване на документни или веществени доказателства, които имат отношение към досъдебно производство. Посочи обаче, че винаги когато КПК е прибягвала до тези действия, те са били съобразени със закона и до момента всички са били одобрявани от съда, което е доказателство за професионализма на разследващите.

Допълни, че наред с това, винаги присъстват поемни лица, освен това правата и достойнството на засегнатите били спазвани.

"Работи се с необходимото уважение към съответния човек, не се допуска дискредитирането и унижаването му", каза Стоян Петков.

"Нормалният начин е с разрешение на съд. Но при тези действия трябва да бъдат спазени стандартите на ЕСПЧ – да не се правят по унизителен начин, да се съхрани достойнството на лицето и неговото семейство, да се даде възможност да се свърже с адвокат и да се изчака, за да може той да присъства", посочи адвокат Натина.

Според Мария Даскалова Антикорупционната комисия не е имала адекватно поведение при скандала със задържането на варненския кмет Благомир Коцев във връзка с това, което „улицата говореше", защото инспекторите в КПК нямали право на защита.

След изслушването номинационната комисия ще оцени кандидатите с от 1 до 10 точки по три критерия – моралните и професионални качества, квалификация и опит; специфичната подготовка, качествата и мотивацията на кандидата за длъжността член на КПК и концепцията му.

След това комисията ще изготви препоръчително оценяване по списък, изготвен на базата на получените оценки в низходящ ред. Докладът с мотивите и оценките ще бъде внесен в парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията.

Последната дума кой ще бъде в КПК имат депутатите.