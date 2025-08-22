Задържаният за убийството в Първомай говорил с приятелка на майка си, за да не заспи по пътя (Снимки)

Тол камери го засекли два пъти на магистрала "Тракия" във фаталната вечер - на отиване и на връщане

Окръжният съд в Пловдив остави младежа зад решетките

Обвиненият в убийството на 45-годишната полицейска съпруга Димитрина Грозева в Първомай Ивелин Цветанов говорил по телефона с приятелка на майка си на име Яна Георгиева, за да не заспи докато пътувал. Това съобщи съдия Силвия Цанкова, която му определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Според обвинението в неделя срещу понеделник 21-годишният варненец пристигнал от София в Първомай, а около 4,20 ч. убил с нож майката на бившата си приятелка Йоана. В съдебното заседание стана ясно, че камери от тол системата засекли колата на Ивелин Цветанов по автомагистрала "Тракия" два пъти във въпросната нощ. Веднъж в 2,37 ч. от София към Първомай, а след това и в обратната посока в 5,47 ч.

Макар все още разследването да е в много ранен етап, съдия Цанкова прецени, че може да се направи обосновано предположение за вината на младежа. Освен това според нея съществува и реална опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат на свобода. Затова и "задържане под стража" се явява най-адекватната мярка в случая. Ивелин Цветанов остава зад решетките. Снимка: Мая Вакрилова

"Събрани са много доказателства, чието изследване тепърва предстои", посочи съдията. Ивелин Цветанов има право да обжалва мярката си. Ако се възползва от него, следващото заседание ще бъде на 28 август пред Апелативния съд в Пловдив.