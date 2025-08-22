Милена Васева: Явно има чистка в Столична община и тя не е на база работиш – не работиш

Чистка в Столична община явно има и смятам, че това е неетично. Явно не е на база работиш – не работиш, може би причината е, че си работил по времето и на друго ръководство, сподели в интервю пред БНР уволнената без мотиви директорка на ОП "Паркове и градини" Милена Васева. Тя отговори и на всички упреци от страна на Столична община.

Гражданска петиция в подкрепа на изненадващо освободения от длъжност директор на софийските „Паркове и градини" набира скорост в интернет – над 550 души са се подписали за връщането на архитект Милена Васева. В продължение на 14 години тя ръководи поддържането на най-цветните места в столицата. В нейна защита се обявиха и от Съюза на ландшафтните архитекти.

Васева е освободена по взаимно съгласие от 21 август, а от Столичната община изпратиха до БНР мотивите за направената промяна. Сред тях: лошо управление и пропуски в работата, пресъхналото езеро в Южния парк и липса на действия за предаването на парка Врана на държавата. Не е инициирала увеличение на заплатите на работещите в общинското предприятие, а самата тя си е определила възнаграждение и награди в размер на 70 хиляди лева за година, посочват от общината.

Васева посочи, че на 7 август са ѝ предложил да напусне по взаимно съгласие, а такова предложение звучи като "по-добре се съгласи, за да не стане по-лошо":

"От много време зам.-кметът по екология не ме вика на оперативки, трудно влизам при Надежда Бобчева, за да комуникирам с нея. По една седмица чакам, за да се срещнем и да докладвам за 5 минути нещо, за да бъде тя информирана. Иначе всеки месец правим и предаваме отчети на възложената и свършена работа. Нещата вървяха и мислех, че затова не ме търсят. Не съм подозирала, че има недоволство."

Тя предполага, че има нещо скалъпено в обвиненията на Столична община към нея и работата на екипа и е категорична, че за 14 години няма нарушение и наказание.

"В първия момент за мен беше обида и разочарование, че работата ми не е била оценена. Аз наистина се старая, обичам си работата, израснала съм в София по парковете, живея до Борсовата градина, имам лично отношения, това съм завършила, това съм работила. Тук съм имала морално удовлетворение, че това, което правя има много по-голяма обществена значимост. Имала съм винаги комуникация с гражданите. Петицията, която организираха гражданите за мен това е професионална гордост, че хората са доволни от работата на моя екипи", сподели Васева.

Относно упрекът на Московска 33, че е виновна за парка Врана, тя категорично отрече и припомни, че с встъпването като кмет на Васил Терзиев, едно от първите писма, които тя му пише е за проблемите с парк Врана.

Васева знае и откъде ѝ идват обвиненията:

"Имаше консултант при нас да прави анализ, но той не показа да има подходящо квалификация и е възможно той да е дал обвиненията към мен. Лъжа е, че в нашите обекти са влизали външни фирми да ни довършат работата. Не е истина, не са влизали, напротив нас ни пращаха да чистим зимата сняг по тротоарите на парковете и ни пращаха да помагаме на Гробищни паркове."

Уволнената директорка на "Паркове и градини" признава, че за нея морално удовлетворение и оценка на работата ѝ е писмото на Съюза на ландшафтните архитекти до Столична община.

В писмото предлагат на Московска 33 да се преразгледа решението за уволнение на Васева, "защото тази длъжност е общественозначима и трябва да има приемственост и съгласуване с професионалната общност.

Васева каза, че дори не знае кой ще е директор засега и е предупредила, че хората могат да останат без заплати. А от Московска 33 ѝ отговорили: Ще чакат!

Тя още не е решила дали ще съди Столична община, но е убедена, че е трябвало да има друг човек, на когото да предаде работата. И е категорична, че Столична община има много лоша комуникация с дружествата и Областната управа.