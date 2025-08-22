Разследването на жестокост към куче в Лесидрен продължава с разпити и ветеринарна експертиза

Разследването на жестокост към куче в угърчинското село Лесидрен продължава с ветеринарномедицинска експертиза, разпити на свидетели и други следствени действия, съобщават от прокуратурата. Случаят е от вчера, когато 82-годишен мъж беше задържан за проявена жестокост към кучето.

Разследването по досъдебно производство по описа на Районното управление на МВР в Угърчин се провежда под ръководството на Районна прокуратура – Ловеч. То е образувано за престъпление по чл. 325б, ал. 1 от Наказателния кодекс, по който предвижданото наказание е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 1000 до 5000 лв., предаде БТА

По първоначални данни мъжът завързал за теглича на лекия си автомобил куче, което наскоро бил купил за охраняване на негов имот в селото. Така се движел от центъра към края на населеното място, при което животното започнало да се влачи по асфалта. Хора, забелязали случката, му извикали да спре и виждайки какво се случва, той прекратил движението около 120 метра след тръгването си, качил животното в автомобила и го закарал в имота си.

Мъжът е обяснил, че не е имал намерение да проявява жестокост към кучето, а единствено е искал да го придвижи до дома си.

В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието. Незабавно ветеринарен лекар е извършил преглед на животното, което е било в дома на собственика. Установено е, че на кучето са били причинени само охлузване и протриване на кожата по лапите и гръдния кош. Животното е намерено в спокойно състояние с осигурена храна и вода. В хода на делото е назначена ветеринарномедицинска експертиза за установяване на характера на причинените му увреждания.