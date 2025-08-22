Паднали дървета и райони без ток след силната буря над Велико Търново

Силната буря с пороен дъжд и гръмотевици се разрази този следобед в региона на Велико Търново. Сигнали за паднали дървета са постъпили за район "Дълга лъка" в областния град, Дебелец, Килифарево, селата Присово и Малки чифлик, където е засегната и електропреносната мрежа. Пречупено дърво се е стоварило и на пътя между Килифарево и Плаково, обобщи кметът Даниел Панов във фейсбук.

"Незабавно сме създали нужната организация и са изпратени екипи на Общината, на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и на "Енерго Про" за предприемане на необходимите действия. Кметовете на населените места също са на терен", посочва кметът.

Към момента няма наводнения и други щети. Сигнали се приемат на дежурния в Община Велико Търново на телефони 062619102 и 0887209451.