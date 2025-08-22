Ток удари дете на площадка във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

12-годишно момче е било ударено от ток от електрически стълб, докато играе с по-малкото си братче на детска площадка във варненския кв. "Младост", в близост до бл. 115, научи "24 часа".

Инцидентът е станал вчера около 20 часа, детето е настанено е в МБАЛ "Св. Марина" с обгаряния по ръцете, за щастие - без опасност за живота. Това разказа майката на пострадалия Димитър Иванов, Мария Иванова.

Докато излизало от площадката, детето се е хванало за електрическия стълб, който осветява площадката и тогава го ударил ток, започнало да се тресе и паднало на земята.

От общината заявиха, че ще дадат становище по случая, което ще публикуваме, след като бъде получено.