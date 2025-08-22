ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обамеянг и Баркола въвлечени в смъртта на стриймър...

Времето София 29° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21157147 www.24chasa.bg

Ток удари дете на площадка във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

1052
Инцидентът е станал вчера около 20 часа Снимка: Мария Иванова

12-годишно момче е било ударено от ток от електрически стълб, докато играе с по-малкото си братче на детска площадка във варненския кв. "Младост", в близост до бл. 115, научи "24 часа".

Инцидентът е станал вчера около 20 часа, детето е настанено е в МБАЛ "Св. Марина" с обгаряния по ръцете, за щастие - без опасност за живота. Това разказа майката на пострадалия Димитър Иванов, Мария Иванова.

Докато излизало от площадката, детето се е хванало за електрическия стълб, който осветява площадката и тогава го ударил ток, започнало да се тресе и паднало на земята.

От общината заявиха, че ще дадат становище по случая, което ще публикуваме, след като бъде получено.

Инцидентът е станал вчера около 20 часа Снимка: Мария Иванова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)