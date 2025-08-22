Пуснаха под 6000 лв. гаранция митничаря, хванат с 700 лв. подкуп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдът наложи гаранция от 6000 лв. на митническия инспектор, обвинен от Окръжна прокуратура-Велико Търново за поискан и приет подкуп от 700 лв.

40-годишният И.П., привлечен като обвиняем за това, че в периода от 11.07.2025 г. до 20.08.2025 г. в Горна Оряховица в качеството на длъжностно лице – старши инспектор в Териториална дирекция на Агенция „Митници" с месторабота ТД Митница Русе, Митнически пункт Летище Горна Оряховица, в условията на продължавано престъпление поискал и приел дар, който не му се следва – парична сума в общ размер на 700 лв. Рушветът поискал, за да изготви протоколи за митническа проверка на лекотоварен автомобил „Фолксваген Транспортер" и каравана „Биолсет" с ремарке „Тредал" , внос от Кралство Норвегия. Трябвало да издаде документ за обмитяване на внесени пътни превозни средства на по-ниска митническа стойност.

С постановление на Окръжна прокуратура-Велико Търново обвиняемият бе задържан за срок до 72 часа, с цел обезпечаване явяването му пред Окръжен съд град Велико Търново за разглеждане на искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.

Определението подлежи на жалба и протест пред Великотърновския апелативен съд.

След запознаване с мотивите на съда, Окръжна прокуратура – Велико Търново ще прецени дали да изготви протест срещу акта на първоинстанционния съд.