Медик от Специалните сили спаси младеж, припаднал на спирка в Пловдив

Загубил съзнание пред много очевидци, но никой не предприел адекватни мерки, нито се обадил на телефон 112

Старши сержант Боян Донев от Специалните сили е оказал първа помощ на младеж, припаднал на автобусна спирка в Пловдив. Мъжът, който е старши оператор-санитар и инструктор по медицинска подготовка в Учебен център за подготовка и бойно осигуряване на Съвместното командване на специалните операции, не е бил на работа и случайно преминавал, но се отзовал веднага, съобщиха от Специалните сили.

Макар младежът да загубил съзнание пред погледа на много очевидци, никой от присъстващите не предприел адекватни мерки, като дори не бил подаден сигнал към Спешна помощ. Само служител на охранителна фирма опитал да помогне, но действията му противоречали на основните принципи за оказване на първа помощ.

Преминавайки, старши сержант Донев незабавно се обадил на телефон 112 и извадил медицинското оборудване, което носел в себе си, за да помогне на младежа. "Неговата отдаденост и готовност да се притече на помощ, независимо от обстоятелствата, говорят за високо чувство за отговорност, дълг и човечност", посочват от Специалните сили. По думите им това не е първият подобен случай за Донев. И припомнят действията, които трябва да се предприемат, ако човек припадне: