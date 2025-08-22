ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Волята на хибакуша, оцелелите от атомния взрив в Х...

Издирват имената на жертви на комунистическия терор

Камелия Александрова

Издирват имената на жертви на комунистическия терор. Снимка КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Инициативен комитет за построяването на паметник на жертвите на комунизма в Монтана организира среща- разговор с наследници на жертвите на комунистическия терор във Фeрдинанд, Фердинандска, Ломска и Берковска околии на 25 август от 10 часа в салона на читалище „Разум 1883"- Монтана.

Издирват се имената на жертвите на комунизма, които ще бъдат изписани на пет каменни плочи. За сведение списъкът на паметника до НДК София включва 7000 имена на жертви на комунизма. Очаква се някои граждани да направят дарения за монумента в парка на православния храм „Св.св. Кирил и Методий"- Монтана.

