900 кг канабис откриха при спецакция в Благоевградско (Снимки)

СНИМКА: МВР

Съвместните действия по линия на противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества са проведени на територията, обслужвана от РУ-Сандански, съобщиха от МВР. 

Около 244 канабисови растения с общо тегло около 816 килограма са били засадени в обособени участъци в землището на с. Дебрен, общ. Сандански, а около 50 растения с общо тегло около 83 килограма - в обособена нива в землището на с. Голям Цалим, общ. Сандански.

Общия брой на откритите растения е 294, а общото им тегло е около 900 килограма. По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

