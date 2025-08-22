Общини държат имоти за стотинки счетоводно, после могат да ги разпродават евтино (Обзор)

Местните власти се оправдават, че нямали служители, които да правят пазарни оценки, а не вярвали на данни от интернет

Имоти за стотинки в балансите на общини, установила Сметната палата. При средни цени от 1,56 лв. за кв. м и нагоре в момента в Дупница например придобити безвъзмездно от общината ниви са осчетоводени за 47 ст. Все пак се оказва, че има актуализация, защото през 2022 г. придобити по същия начин имоти били заприходени по 3,5 ст. в същата община.

Одиторите установили, че към 31 декември 2024 г. безвъзмездно придобитите имоти от общината са 91, а общата им площ е 1395 дка. Всички са записани по данъчна оценка и са стрували на общинския бюджет 654 693 лв., което прави средно по 0,47 лв. на кв. метър.

От контролната институция са категорични, че данъчната оценка може да се използва само при първоначалното признаване на активите и ако се прецени, че е надежден индикатор за т. нар. справедлива стойност на съответния имот.

Ако не отговаря на това условие, би трябвало да се използат пазарни критерии. За такива казуси финансовото министерство е определило нормативни критерии и изисквания.

Най-вероятно счетоводната хватка се прави, за да бъде заобиколен Законът за общинската собственост, според който имоти не може да се продават на цена, по-ниска от данъчната оценка. След като тя примерно е 3 ст., имотът може да се продаде и за 4 ст. на кв. метър. Така

не се нарушава законът, но в действителност е разпродажба на безценица

Специално в Дупница е установено, че такава практика е използвана и през годините назад до 2021 г., въпреки че заповед на кмета от 15 април 2021 г. гласи, че при първоначално придобиване имотите се заприходят по данъчна оценка, която е максимално близка до справедливата стойност.

Одитният екип обаче не е установил каквато и да е информация за извършен от общината анализ

доколко данъчната оценка е надежден индикатор

за определяне на тяхната справедлива стойност.

Оправданията на общината били, че определянето на справедлива стойност на дълготрайните материални активи не е възможно да се извършва от служители, защото нямат знания и квалификация на оценители.

Друг аргумент бил, че Министерството на финансите няма разработени методики и конкретни указания как точно да се прилагат счетоводните стандарти при определянето на справедливата стойност на активи, без да бъдат ползвани услугите на лицензирани оценители. Общинарите смятали, че съществуващата информация в публичното и интернет пространството не е достатъчно достоверен и надежден източник за пазарните цени на имотите в съответния регион.

По-късно обаче от финансовото министерство са изпратили на Дупница точни указания, но въпреки това от общината не са поправили никакви оценки на имотите.

За да направи сравнение доколко има съответствие между данъчна оценка и справедлива цена, екипът на Сметната палата е анализирал сделки с общинска земя, направени в периода от 2021 до 2023 г.

Сравнение са стойности, които се различават от данъчните оценки на имотите. Така е установено, че нива от близо 56 декара в село Самораново е продадена за над 103 хил. лева, което прави 1,56 лв. за кв. метър, а придобити от общината 68 дка ливади в село Крайници са

осчетоводени по данъчна оценка за 0,04 лв. за кв. метър

През 2021 г. общината е придобила нови 155 имота с обща площ близо 1600 дка, признати по данъчната оценка за близо 419 хил. лв. общо, или по 0,26 лв. на кв. метър. През 2022 г., новопридобитите имоти са 105 броя, общата им площ е към 895 хил. кв. м, а данъчната оценка - 31 422 лв., което прави по 0,035 лв. на кв. м.

Описаната практика за осчетоводяване по данъчна оценка е в нарушение на принципа за добро управление, заключава Сметната палата. По този начин достоверността на информацията от финансовите отчети на общината е ниска и ръководството ѝ не разполага с актуална информация за имущественото състояние, пише институцията, оглавявана от Димитър Главчев.

От доклада за проверката става ясно още, че има и липсващи документи, и то за капиталови ремонти на доста голяма стойност - 631 340 лв. Затова от ведомството изпращат доклада от проверката на община Дупница на Агенцията за държавна финансова инспекция, както и на финансовото министерство.

Дупница не е единствената община, в която

имоти се записват по данъчна оценка вместо по справедлива стойност,

основана на пазарни критерии. Сметната палата е установила подобна практика при одитите на годишните финансови отчети за 2024 г. и на други общини.

Сред тях е Кочериново - там 129 имота с площ общо 593 декара са осчетоводени по данъчна оценка от 0,06 лв. на кв. метър. В Сапарева баня са заведени по 2,27 лева.

В Карнобат такива активи дори са записани на двойно по-ниска стойност – 2,24 лв. на кв. м. при данъчна оценка от 4,63 лв.