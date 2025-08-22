ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ураганен вятър спря движението по пътя Русе - Дуна...

Паднали дървета и потрошени коли след бурята в София

3396
Нанесени са щети на поне 3 коли СНИМКА: Pixabay

Кратката буря в София днес повали клони и цели дървета из града. Поне три автомобила са пострадали.

Те са били паркирани на паркинг пред блок в столичния квартал "Дианабад", когато върху тях пада голямо дърво.

От удара е счупено задното стъкло на един от автомобилите, а другите са с по-леки щети.

Екипи на пожарната са нарязали и отстранили дърветата от колите, пише bTV. 

На друг адрес - в "Редута", клон препречи квартална улица. Живеещи в района разказаха, че бързо е бил отрязан, а пътят освободен.

Те споделят още, че голяма част от дърветата в квартала са стари, а сухите или опасни клони много.

