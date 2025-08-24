Чети по лицата: Зеленски нервен, Макрон напрегнат, Мелони отегчена, Рюте благ в Белия дом при Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мерц сдържано се смее за тена си, Фон дер Лайен единствена без черно сако

Сърдечна и приятелска, на моменти осезаемо напрегната бе срещата между американския президент Доналд Тръмп, украинския държавен глава Володимир Зеленски и европейските лидери, сред които председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и генсекът на НАТО Марк Рюте в Белия дом.

Край кръглата маса седнаха и лидерите на Германия Фридрих Мерц, премиерите на Италия и Великобритания Джорджа Мелони и Киър Стармър, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, както и президентите на Франция и Финландия Еманюел Макрон и Александър Стуб.

Всички те присъстваха на срещата на високо ниво по покана на американския президент, но с ясна подкрепа към Зеленски. Любопитни бяха израженията и реакциите на участниците.

Лидерите на Европа внимателно слушаха как ще ги представи Тръмп. Въпреки сериозните изражения кимаха в потвърждение на чутото, анализира пред “24 часа” психологът Маргарита Бакрачева. Тя обръща внимание, че

Тръмп не премести стола си, докато говори,

което показва стабилност въпреки традиционния за него лежерен наратив. Докато ги представяше поименно Доналд Тръмп нарече всеки един от тях свой приятел.

Американският президент Доналд Тръмп се усмихва на финландския премиер Александър Стуб, след като го намери на масата. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Един от забавните моменти бе, когато американският президент стигна до името на финландския премиер Александър Стуб и се огледа да го намери на масата, а всъщност той бе срещу него. След което Тръмп се обърна към него с думите “Изглеждаш по-добре от всякога”, което предизвика оживление.

Въпреки че бе провел среща на четири очи с Тръмп преди това, Володимир Зеленски проявяваше моменти на нервност - потропване с крак, властови жестове с длан под масата, после свали ръце в скута си и ги кръстоса.

Володимир Зеленски със свалени ръце в скута си СНИМКИ: РОЙТЕРС

Според Маргарита Бакрачева италианският премиер Джорджа Мелони е показала най-ярък език на тялото и лицето, типично за италианската култура на жестикулиране. Тя постоянно пипаше косата си, дрехата, докосваше носа. Няколко пъти намести стола си. А докато Тръмп говореше, беше насочена (тялото си) към него през цялото време, докато Мерц до нея и Макрон отместваха поглед. Мелони е и лидерът, който най-често редуваше различни изражения - от досада до влюбен поглед към американския президент.

Типичната за германците сериозност пък изразяваше канцлерът Фридрих Мерц, който слушаше много внимателно Зеленски, докато говори. На моменти също докосваше вратовръзката си - класически жест на саморегулация, често свързан с лек дискомфорт или нужда от контрол в напрегната ситуация.

Фридрих Мерц излъчваше сериозност. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Особено забавно бе, когато Тръмп го представи и обърна внимание на неговия тен:

“Много хубав тен, откъде се сдоби?

И аз искам такъв тен”, каза американският президент, на което канцлерът отговори със сдържана усмивка.

Най-напрегнат всъщност изглеждаше френският президент Еманюел Макрон, който балансираше ролята си на ключов поддръжник на Зеленски, но и внимателен наблюдател на Тръмп. Докато говори Макрон също жестикулираше.

Най-напрегнат бе Еманюел Макрон, който си подпира брадичката с ръце. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Но по-сдържано и сериозно наблюдаваше Зеленски, докато украинският лидер говореше. Кръстосаните на масата му ръце в един момент бяха с насочен показалец към говорещия Зеленски, а на моменти подпираше брадичката си, обяснява Бакрачева, Това показва внимателното слушане на казаното.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте бе най-лаконичен в изказването си, но и показа най-добронамереното поведение - отбеляза “пробива в диалога” на Тръмп с Путин и постоянно говореше в първо лице множествено число. Стойката му по време на срещата бе лежерна - Рюте удобно се бе облегнал на стола си и излъчваше спокойствие и дипломатичност.

Марк Рюте постоянно беше облегнат на стола си. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Урсула фон дер Лайен демонстрира най-сдържаното поведение по време на срещата. Председателката на ЕК имаше спокойно излъчване с минимални жестове, като само леко премести стола си на 45 градуса за предразполагане и го върна в изходна позиция, обяснява Маргарита Бакрачева. По същия начин британският премиер Киър Стармър запази неутрална поза с ограничени движения и излъчваше сериозност и дипломатичност без изразени жестове или нервни реакции. И двамата кимаха в потвърждение на Тръмп, но техните изражения останаха предимно сериозни, като отразяваха фокуса върху темите за сигурността.

Маргарита Бакрачева обръща внимание, че етикетът на такова високо ниво е изключително важен, неслучайно сакото на Зеленски бе подложено на много коментари. Тук се вижда ясен етикет - класическо черно. С изключение на сакото на Урсула фон дер Лайен.