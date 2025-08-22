Върнаха в ареста Никола, който помете петима с АТВ на Слънчев бряг (Обзор)

Остава тежко състоянието на майката и малкия Мартин, ранени при инцидента в Слънчев бряг

Бургаският окръжен съд прати в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август по обед помете петима души с АТВ на алея в Слънчев бряг.

След решението на съдия Ангел Гагашев, с което мярката "домашен арест", издадена му от Несебърския съд, бе променена на "задържане под стража", се чуха ръкопляскания от протестиращите пред съдебната палата в Бургас.

Сред тях бяха и близките на майката Христина и 4-годишния син Мартин, които са в кома след сблъсъка с АТВ-то. "Докато Мартин мърда ръчичката и дава признаци на живот, за Христина лекарите не дават надежди", каза майката на пострадалата. Протести в защита на семейството имаше и в Пловдив, и в София. НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ

"Съжалявам за случилото се", каза Никола в съдебната зала. Обвинението срещу него бе преквалифицирано от причиняване на средна телесна повреда в тежка или дори смърт", каза прокурор Христо Колев минути преди да се гледа мярката. При това положение Бургазлиев го грози затвор от 15 до 20 г.

"От самото начало прокуратурата е поискала задържането под стража на Никола Бургазлиев. Това не бе уважено от районния съд в Несебър в лицето на съдия Никола Дойчинов", каза прокурор Колев. По безспорен начин било доказано с ДНК експертиза, че Бургазлиев е дал оригиналната проба за алкохол и наркотици.

Младежът бе пуснат под домашен арест два дни след инцидента в Слънчев бряг. Според съда в Несебър нямало опасност той да се укрие.

Сред пострадалите има 3 деца. 4-годишният Марти и майка му от Пловдив са в най-тежко състояние в реанимацията на бургаската болница. Другите две ранени деца, на 6 и 12 г., са първи братовчеди на Марти.

МВР започва вътрешна проверка след твърдения на близки на пострадалите, че случаят се прикрива, тъй като родителите на Никола Бургазлиев работят в полицията. Резултатите от автотехническите експертизи трябва да дадат окончателен отговор дали проблем със спирачките е причина за инцидента. Стана ясно, че той имал книжка от 3 месеца.