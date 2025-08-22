Бивши министри в задочен спор: заради “Балкански поток” ли е водната криза в Плевен

Бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов реагира във фейсбук след твърдение на друг бивш екоминистър - Емил Димитров - Ревизоро. По тв “БГ он еър” той обвини строежа на “Балкански поток” за безводието в Плевен.
В Плевен, в река Вит след Садовец излиза водата в подземния пласт. Това трябваше да го знаят. Тръгвайки да правят тръбата отдолу, стигат до водното тяло и те не могат да изградят системата. Спира се и решават да променят проекта. Отравят водата на Плевен, спират я. Губи се водата в най-долния пласт. Тръгват да правят траншеен способ. Газопроводът мина, но цялата подпочвена вода изчезна. Унищожиха водоизточника", каза Емил Димитров.
След което Юлиан Попов написа:
“Тиражира се насам-натам едно абсурдно твърдение: че Плевен нямал вода, защото при строежа на “Турски поток” “отровили водата”… Намерете го, вижте го, посмейте се.
Истината е друга и далеч по-прозаична:
• Загубите на ВиК Плевен са 70%.
• Те не се откриват навреме, защото няма райониране и модерни технологии за бързо локализиране на аварии.
• Да, суша има. Но това не е основният проблем.
• Системите за контрол и отчет са пробити.
• Няма язовир – но дори и без язовир при добро управление щяхме да сме в много по-малка криза.
Не се хващайте на налудничави конспирации.
Водата не се управлява с митове, а с професионализъм, компетентност и технологии. Пари има. Вода също има. Това, което липсва, е управление.”