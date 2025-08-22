Паднали дървета и клони след бурята в Търговище (Снимки)

Паднали дървета и клони след бурята разчистват екипи на общинските предприятия в Търговище, съобщават от Общината във фейсбук.
На дежурния телефон в Общината са постъпили сигнали за четири паднали дървета на пътя Търговище – Разград. Участъкът е част от републиканската пътна мрежа.
Други две дървета са паднали в района на село Баячево. Сигнали за паднали големи клони има и от село Ловец и на територията на областния център.
Екипи на общинските предприятия БКС и "Флора" са на терен и отстраняват своевременно щетите.
От Общината допълват, че гражданите могат да подават сигналите си на дежурните телефони 0601 63 585 и 0601 68 691.
Над Търговище се разрази гръмотевична буря с интензивен дъжд и силен вятър. Падна и градушка.