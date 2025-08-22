ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Волята на хибакуша, оцелелите от атомния взрив в Х...

Времето София 26° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21158390 www.24chasa.bg

Паднали дървета и клони след бурята в Търговище (Снимки)

1256
КАДЪР: Фейсбук/Община Търговище / Targovishte Municipality

Паднали дървета и клони след бурята разчистват екипи на общинските предприятия в Търговище, съобщават от Общината във фейсбук. 

На дежурния телефон в Общината са постъпили сигнали за четири паднали дървета на пътя Търговище – Разград. Участъкът е част от републиканската пътна мрежа.

КАДЪР: Фейсбук/Община Търговище / Targovishte Municipality
КАДЪР: Фейсбук/Община Търговище / Targovishte Municipality

Други две дървета са паднали в района на село Баячево. Сигнали за паднали големи клони има и от село Ловец и на територията на областния център. 

Екипи на общинските предприятия БКС и "Флора" са на терен и отстраняват своевременно щетите.

КАДЪР: Фейсбук/Община Търговище / Targovishte Municipality
КАДЪР: Фейсбук/Община Търговище / Targovishte Municipality

От Общината допълват, че гражданите могат да подават сигналите си на дежурните телефони 0601 63 585 и 0601 68 691.

Над Търговище се разрази гръмотевична буря с интензивен дъжд и силен вятър. Падна и градушка. 

КАДЪР: Фейсбук/Община Търговище / Targovishte Municipality
КАДЪР: Фейсбук/Община Търговище / Targovishte Municipality
КАДЪР: Фейсбук/Община Търговище / Targovishte Municipality

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя