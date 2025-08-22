Министър чу Данка Василева и показа кураж да промени безумие с тестове за дрога, от което страдат и невинни

Даниел Митов нареди преглед на практиката полицаи да арестуват всеки след положителна проба с дрегер на пътя

40% от резултатите са фалшиви, а лаборатории бавят изследвания с месеци

Когато журналисти отстояват каузи в полза на гражданите, а властта има куража да ги чуе, резултатът може да е справедливост за всички.

Доказаха го Данка Василева - директор на онлайн изданието ни 24chasa.bg, и вътрешният министър Даниел Митов.

Шефът на МВР лично увери “24 часа”, че ще работи да премахне практиката на масови арести за шофьори след положителен тест за дрога на пътя. Даниел Митов го направи с коментар под пост във фейсбук на Данка Василева, която публично се възмути от полицията заради задържането на Катрин Милева (виж по-долу).

Само ден по-рано “24 часа - 168 истории” описа проблема с фалшиво положителните тестове за дрога на пътя и как ощетяват хиляди българи, които чакат с месеци резултат от лаборатория. Официално се знае, че в 40% от случаите положителният резултат за наркотици от дрегера се опровергава от кръвното изследване.

Докато то излезе обаче, шофьорите са без книжки

и под угрозата за наказателно преследване.

Чашата преля с разказа на Катрин Милева по Нова телевизия в четвъртък. Месеци след положителния тест се оказва, че е бил фалшив и е реагирал на хапче за глава. Жената била задържана, претърсена е гола, въпреки че предупредила униформените, че е в цикъл. Откарали я в районното и дори не ѝ дали вода. В своя анализ, публикуван и в “24 часа”, Данка Василева припомни и абсурдния случай, когато блъсната от бягащи от полицията мигранти жена бе арестувана, защото е шофирала “дрогирана”. Оказа се, че полевият тест е реагирал на обезболяващи.

Даниел Митов

Стотици хора вече пострадаха абсолютно невинни от тази полицейщина. Самите полицаи вдигнаха стачка, когато поискаха да ги тестват за наркотици със същите тези тестове, защото от опит знаят, че често дават фалшиви резултати. Та се питам защо е нужно да бъдат закопчавани с белезници и арестувани всички. И в арестите да се гаврят с тях. И тук идва вторият ми въпрос -

защо полицаите се държат като милиционери

- те смятат, че са на тази служба не за да служат на гражданите, а гражданите да служат на тях, написа Данка Василева, без да очаква реакция на министъра, но скоро такава дойде.

Личното ми мнение е, че след съгласие или изявено желание на гражданите да дават и кръвни проби за извършване на съответното тестване за наркотични вещества или техните аналози

не е необходимо да се прилага полицейската мярка за задържане в рамките на 24 часа,

написа МВР шефът. И вече е наредил преглед на практиката за задържане на шофьорите с положителен тест с дрегер. Митов посочва и другия случай - на пияните шофьори, които се задържат.

Те следва да бъдат съпроводени от полицейски служител до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване. Там лицето съответно дава или отказва да даде проба за лабораторно изследване. Нормата е императивна и не зависи от волята на лицето. Самият факт на принудителното му съпровождане ограничава правото му на свободно придвижване и задържането му по смисъла на чл. 72 от Закона за МВР е единствената релевантна мярка, добавя министърът.

Той ще обсъди с шефовете на полицията какви са възможностите за действия на униформените, така че да не се стига до задържане при шофьори с положителен тест за наркотици, които доброволно са дали кръвна проба.

Митов коментира и резултатите от кръвните проби за дрога, които често отнемат над 6 месеца. В момента има 4 лаборатории, които правят тестове за наркотици (за алкохол стават във всяка клиника). 3 от тях са в София и една - във Варна. В системата на МВР са 2, третата е във ВМА.

Предвидените нови четири токсикохимични лаборатории към областните дирекции в Плевен, Пловдив, Бургас и Варна са на етап проектиране. След приемане на проектите за изграждането на новите лаборатории следва областните дирекции да си изготвят документация за обществени поръчки за извършване на строителни и ремонтни дейности, пише МВР шефът. Тъй като за него бързото излизане на пробите и пътната безопасност са водещи приоритети, една от първите му срещи на пътя била със сдружението "Ангели на пътя", в което са родители на убити в катастрофи деца.

Това не е първият случай, в който Даниел Митов реагира на проблеми с МВР във фейсбук. Преди месец колегата ни Виктор Иванов го попита в социалната мрежа, защо колите на Гранична полиция и дирекция "Миграция" паркират неправилно на столичен булевард и не се глобяват, а автомобилите на гражданите масово се вдигат с паяк. И тогава Митов лично го увери, че е наредил проверка, а Пътна полиция е глобила колегите си, паркирали неправилно.