Глобиха пловдивчанин за счупеното стъкло на бус над 2 г. след хулиганската изцепка

Ваня Драганова

Съдебната палата в Пловдив. Снимка: 24 часа

Ядосал се на бавното движение на превозното средство, което маневрирало пред сервиз

24-годишен пловдивчанин се сдоби с глоба от 200 лв. за счупеното от него странично стъкло на микробус, който го подразнил с бавното си движение. Паричната санкция е наложена над 2 години след хулиганската проява. Около 12,10 часа на 24 април 2023 г. той се пътувал с БМВ-то си по ул. "Васил Левски". Пред него се движел "Мерцедес Спринтер", който драстично намалил скоростта си, когато наближил сервиз и започнал маневри с намерение да влезе там. Водачът на БМВ-то натиснал клаксона, после слязъл, развикал се на другия водач, потрошил лявото странично огледало и изчезнал.

След задържането му било образувано досъдебно производство за престъплението хулиганство, но то било прекратено с мотива, че става дума за ниска степен на обществена опасност на случилото се. Така бил санкциониран по Указа за борба с дребното хулиганство с решение на Районния съд в Пловдив.  

Съдебната палата в Пловдив. Снимка: 24 часа

