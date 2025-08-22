Абсурд! 24 часа арест и за блъсната от каналджия, и за шофьор, убил племенника ѝ

За абсурден казус разказа Антоанета Борисова, която бе задържана заради положителен полеви тест за дрога, след като зад волана я блъсна каналджия, бягащ от полицията. И Борисова, и мъжът, прегазил и убил нейния племенник, стояли в ареста по 24 часа.

Борисова бе блъсната през септември м.г. на “Ботевградско шосе” в София. Удари я каращ с над 140 км/ч каналджия, в чието ауди имаше 11 мигранти. Аз не помня нищо от инцидента, колата ми се е въртяла. Била съм в безсъзнание 15 минути. За щастие, съм добре, описва инцидента Борисова. Госпожо, благодарете се, че сте жива. Ние ги преследвахме със 180 км/ч, казали ѝ полицаите.

Тя била закарана в болница, където я изследвали, и тя си тръгнала. 3 часа по-късно полицаи я спрели и поискали да я тестват. Съгласих се, защото никога през живота си не съм вземала дрога, казва Борисова. Той дал положителна проба за опиати. Обяснила, че през деня е пила обезболяващо хапче. Въпреки това жената е стояла денонощие “с всички миризливи мигранти в един коридор”. “Седяхме на една пейка с шофьора, който ме удари и едва не ме уби”, разказва тя.

“Аз лежах 24 часа като жертва, убиецът на племенника ми - също. Той продължава да си шофира, въпреки че го уби, правейки обратен завой на забранено място, с двойна непрекъсната лента”, споделя жената. Нейният племенник Кристиян Ненов бил на мотор, когато го прегазили на 3 февруари.

Семейството организирало протести, сложили и знак за забранен обратен завой. Днес роднините на Ненов виждат как неговият убиец продължава да кара колата си в Нови Искър, откъдето са и той, и жертвата.

