Бурята в Добричко повали клони и дървета (Снимки)

Бурята в Добрич и района около града, която изви изведнъж около 18,40 ч. със силен дъжд, минал за кратко в дребна градушка, събори дървета и клони в града и близките села.

„За кратко време получихме много сигнали за паднали клони и дървета – около моста край село Карапелит, след квартал „Рилци" и по околовръстния път в Добрич. Пострадали хора и автомобили няма", съобщи дежурният в Областното пътно управление в Добрич.

„Получихме сигнал и за две паднали дървета преди село Паскалево. Едното е отстранено", добави той.

В Добрич също има много сигнали за паднали дървета, както и за много клони. Ниските части на булевардите „Добруджа" и „Трети март" се превърнаха в реки, водата беше над 10 сантиметра. Силният трафик допълнително затрудни ситуацията.

„Армирано стъкло пада заради бурята и чупи задно стъкло на автомобил. Щом вятърът може да откъсне парче армирано стъкло, значи то може да падне по всяко време. Къде е контролът, за да не стане нещо фатално", възмущава се гражданин в социалните мрежи, които се „напълниха" със снимки, сигнали и мнения за конкретни адреси на пораженията от бурята.

Много сигнали за паднали клони и дървета са подадени и в регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"- Добрич. В Добрич има поражения върху автомобили и елпроводници.