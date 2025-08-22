Поражения в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино са нанесени от бурята, на места няма ток

Поражения в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино са нанесени от силен вятър и валежи, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Има населени места, които са без електрозахранване, екипите работят за отстраняване на авариите в кратки срокове. Към момента няма проблеми с водоснабдяването, уточниха от пресцентъра на областната администрация в Шумен, пише БТА.

Над Шумен падна градушка след буря, придружена със силен вятър. След преминаването на бурята в късните следени часове над Шумен продължи да превалява, но в голяма част от небето над града нямаше дъждовни облаци. Нямаше и информация от Областната дирекция на МВР да са постъпвали сигнали за произшествия, на които да са се отзовали спасителните и противопожарни екипи, но се чуха звукови сигнали от няколко специализирани екипа.