ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Чикаго и Ню Йорк ще бъдат поставени под кон...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21158683 www.24chasa.bg

В Плевен за 6 минути паднаха 8 литра дъжд на квадратен метър (Снимки)

2312
КАДЪР: Фейсбук/Veselin Peichev

В Плевен при лятна буря за шест минути паднаха осем литра дъжд на квадратен метър. Това съобщи за БТА  директорът на филиала на  Националния институт по метеорология и хидрология в града Мартин Мачев.

Той добави, че вятърът, който предшестваше дъжда, е бил със сила 13-14 метра в секунда.

Такова количество дъжд за толкова кратко време означава изключително интензивен валеж, обясни Мачев. Той отбеляза, че вятърът е бил поривист и разказа, че в парк "Кайлъка" е забелязал паднали дървета. Силният вятър пречупи клони в целия град. За това сигнализират и граждани в социалните мрежи. В центъра на Плевен започна почистване на падналите клони. 

КАДЪР: Фейсбук/Veselin Peichev
КАДЪР: Фейсбук/Veselin Peichev

Регионалният говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Плевен старши експерт Мариана Цветкова съобщи, че няма пострадали или бедстващи хора. При тях постъпват сигнали, които се обработват.

Движението по улица „Гренадерска“ в участъка след кръстовището с булевард „Георги Кочев“ е спряно за почистване на платното от паднали клони. 

КАДЪР: Фейсбук/Ruslana Gitsova
КАДЪР: Фейсбук/Ruslana Gitsova

Силният дъжд и падналите листа доведоха запушване на канализационни шахти.

КАДЪР: Фейсбук/Veselin Peichev
КАДЪР: Фейсбук/Veselin Peichev
КАДЪР: Фейсбук/Ruslana Gitsova

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя