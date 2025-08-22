В Плевен за 6 минути паднаха 8 литра дъжд на квадратен метър (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Плевен при лятна буря за шест минути паднаха осем литра дъжд на квадратен метър. Това съобщи за БТА директорът на филиала на Националния институт по метеорология и хидрология в града Мартин Мачев.

Той добави, че вятърът, който предшестваше дъжда, е бил със сила 13-14 метра в секунда.

Такова количество дъжд за толкова кратко време означава изключително интензивен валеж, обясни Мачев. Той отбеляза, че вятърът е бил поривист и разказа, че в парк "Кайлъка" е забелязал паднали дървета. Силният вятър пречупи клони в целия град. За това сигнализират и граждани в социалните мрежи. В центъра на Плевен започна почистване на падналите клони. КАДЪР: Фейсбук/Veselin Peichev

Регионалният говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Плевен старши експерт Мариана Цветкова съобщи, че няма пострадали или бедстващи хора. При тях постъпват сигнали, които се обработват.

Движението по улица „Гренадерска“ в участъка след кръстовището с булевард „Георги Кочев“ е спряно за почистване на платното от паднали клони. КАДЪР: Фейсбук/Ruslana Gitsova

Силният дъжд и падналите листа доведоха запушване на канализационни шахти.