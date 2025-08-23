Интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" и "Калотина"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Интензивно е движението на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция "Kапитан Андреево" на вход за леки автомобили, както и на ГКПП "Kалотина" със Сърбия на вход и изход за леки автомобили, съобщава Главната дирекция "Гранична полиция" на сайта си.

На 22.08.2025 г. от 10:00 ч. фериботната връзка обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав и силен вятър. Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи, съобщават още от "Гранична полиция".

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Република Северна Македония е възстановено движението през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Властите са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.