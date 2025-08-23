ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йоргос Мазонакис на изследвания, за да докаже, че ...

Бащата на Сияна: Няма ефект от по-строгите наказания на пътя, заради една група страда цялото общество

1852
Николай Попов, баща на убитата в катастрофа Сияна.

"Воля за промяна има, но тя не е достатъчна. Промяна за мен ще има, когато намалеят жертвите на пътя. Това засега не е факт. Направиха безсмислено увеличение на наказанията. Не може заради една група некоректни водачи да страда цялото общество."

Това каза в ефира на НОВА бащата на трагично загиналата на пътя Сияна - Никола Попов. Според него няма ефект от по-строгите наказания за шофьорите, а трагичните инциденти не намаляват.

"Вдигнахме наказанията, но има изключително тежки инциденти след това. Ние имаме закони, но не ги прилагаме правилно. Доказателство е, че когато шофьорите напускат страната, си държат по друг начин и не се случват тези инциденти. Трябва да се дисциплинара цялата система. Ние не можем да превъзпитаме тези хора.Трябва да ги контролираме и да ги принудим да спазват правилата. Трябва да има ефективност и бързина на наказанията".

Бащата на Сияна вярва, че ще има справедливост за семейството на прегазените с  АТВ в Слънчев бряг.

"Вярвам, че ще има справедливост. Тя винаги трябва да е на страната на жертвите. Няма как да няма справедливост при такъв обществен интерес и такъв отзвук. Семейството на пострадалите ме потърси, те искаха да има повече гласност. Има сериозни съмнения при първоначалното разследване, хората в Несебър, с които разговарях, не смеят да застанат пред камера, не смеят да говорят. Изпратиха ми съобщения, че в този курорт действа беззаконие, справедливостта се движи по други механизми, не по законовите. След като делото е поето НСлС и вече е извън района на съда на прокуроратурата в Несебър, няма от какво да се притесняват."

Николай Попов, баща на убитата в катастрофа Сияна.

