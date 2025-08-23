Никола Минчев: Не съм кандидат за президент от ПП, тази година ставам на 38

Промяна в структурата на ПП ще има след месец, каза евродепутатът

Промяна в структурите на партия "Продължаваме промяната" ще има след месец, каза Никола Минчев пред Би Ти Ви. Евродепутатът от групата "Обнови Европа", в която са ПП и ДБ, обяви, че няма амбиция да стане председател на партията. Наесен членовете й трябва да изберат кой да ги води, след като съпредседателят Кирил Петков подаде оставка след скандал с обвинения за натиск над районни кметове в София.

По думите на Минчев казусът от Варна поради своята очевидна несправедливост в начина, по който кметът Благомир Коцев и двамата общински съветници са задържани в следствения арест, е довел до мобилизация в партийното ядро.

Наесен предстои и вотът на недоверие към правителството, който ПП има намерение да внесе.

С него целим да покажем слабостите на правителството. Темата ще бъде уточнена заедно с "Демократична България", каза Минчев. Той обясни, че за вот на недоверие са нужни 48 подписа, в групата им има 36 депутати, така че ще търсят и подкрепа сред другите партии.

"Продължаваме промяната" все още няма конкретно име за кандидат за президент, каза евродепутатът. Попитан дали той не е това име, Минчев обясни, че ще стане на 38 години тази година, така че със сигурност не е.

Същевременно в правната комисия на Европарламента все още е искането за сваляне на имунитета на Никола Минчев по повод разследване на белгийската прокуратура за лобизъм в полза на технологичен гигант. В това разследване бе замесено и името на българския евродепутат, бил на футболен мач в ложа, за която се твърди, че там се лобирало.

"Не се притеснявам. Може би съм бил подведен, може би съм се предоверил, но аз не съм участвал дори в разговор, който да ме притеснява. Белгийската прокуратура е установила, че сме били заедно на футболен мач, и иска да провери. Нямам притеснения. Нито съм ползван за лобиране, нито е е имало лобиране. Имаше и деца в ложата, изгледахме мача и си тръгнахме", каза Минчев по Би Ти Ви.