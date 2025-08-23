Прегазеният от АТВ Марти все още не се е събудил

Няма подобрение в състоянието на малкия Марти, прегазен от АТВ в „Слънчев бряг", съобщават негови роднини. 35-годишната майка Христина е в мозъчна смърт, като и двамата са в отделението по реанимация на университетската болница Бургас.

Вчера се появиха обнадеждаващи информации за това, че детето вече се е събудило, но близки до семейството ги опровергават.

„Снощи бяхме в болницата, получихме информация за Марти. Не е събуден. Диша сам и дотам. Надяваме се да се събуди", заяви пред NOVA Златка Соколова, майката на Христина.

В петък Окръжният съд в Бургас върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в „Слънчев бряг". На първа инстанция той беше с мярка „домашен арест", но прокуратурата обжалва.

„Имаме съмнения за нещата, които се случват и ще се случват за напред. Защо още в Несебър мярката не беше такава? Съмнения имаме и за техническата експертиза. Апелирам службите, които ще я извършват, да направят всичко възможно да бъде извършена както трябва", заяви Светослав, брат на Христина.