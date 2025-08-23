Димитър Илиев: Нагледахме се на фрапантни случаи, които остават безнаказани

"Нагледахме се като общество на фрапантни случаи, които остават безнаказани. За това в момента близките на блъстанатото от АТВ семейство нямат тази увереност, че ще получат възмездие и справедливост."

Това каза бившият автомобилен състезател и служебен министър на спорта Димитър Илиев по повод последните трагични случаи с катастрофи.

"С дваването на гласност просветна светлина в тунела - каза Илиев в ефира на НОВА. - За да има промяна в това отношение, трябва да има показани нагледно хора, които ще платят цената и ще понесат отговорност за действията си. Крайно време е да видим справедливост. Ако се случи на наш близък, дълбоко се съмняваме, че ще получим справедливост. Така подобни индивиди се множат. Ден след ден ставаме тъжни наблюдатели на човешки страдания, на хора, които повече няма да видят щастие."

Според него цялото общество е виновно за поведението на млади шофьори, които газят хора по тротоарите и се врязват в автобуси.

"Младите живеят в сложни времена, като родители им позволяваме всичко. Така децата не могат да направят разлика между позволеното и забраненото. В почти всеки клас има по едно дете, което тормози останалите. Вместо да бъдат дисциплинирани, в повечето случаи учителите биват наказвани. Това расте с усещането, че всичко му е позволено и в един момент става пълнолетно и тръгва по пътищата пак с това усещане. И рано или късно се стига до инцидент. Ние всички като общество сме виновни. Трябва да имаме пълна непримирост към подобни индивиди. Видиме ли такъв арогантен и нагъл шофьор, трябва да подаваме сигнали, да показваме номерата на тези коли и ако трябва да даваме показания. Прилагането на законите е важно. Нашата полиция предимно мери скорост, но има неправилни изпреварвания, минаване на червено. Колко хора са глобени за неправилно изпреварване?"