Община Левски сключи два договора за подмяна на водопроводи в 4 села

Община Левски сключи два договора за подмяна на водопроводи в четири села, съобщи във Фейсбук кметът на общината Любка Александрова. Договорите ще се изпълняват към Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ).

Първият е за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в селата Стежерово и Обнова. Дейностите по него ще включват подмяна на водопроводи по улици или участъци от тях. Одобрената сума е в размер на 1 950 755,77 лв. без ДДС. Предвижда се реконструкцията на 4816,5 линейни метра водопроводи, от които 4385 м в Стежерово и 431,5 в Обнова, заедно с подмяна на общо 238 сградни отклонения, посочва Александрова.

Вторият проект е за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в селата Трънчовица и Българене. Одобрената сума е за 1 954 054,84 лв. без ДДС. Предвижда се реконструкция на 5427 линейни метра водопровод, от които 4528 м в Трънчовица и 888 м в Българене, заедно с подмяна на 284 сградни отклонения.

Очаквам в най-скоро време да сключим договор и за подмяната на водопроводи в селата Асеновци и Изгрев, допълва кметът на община Левски.

Виждам колко голям проблем е водоснабдяването на населението и когато през март трябваше да се решава какви проекти да внесе Община Левски във ДФЗ, нямах никакво колебание и целият ресурс, за който можеше да кандидатстваме, оползотворихме само за подмяна на ВиК инфраструктура в селата. Вярвам, че догодина хората в Изгрев и Стежерово ще забравят за режима на вода и изобщо община Левски ще бъде по-подготвена за предизвикателството - суша и безводие, коментира Александрова.

Проблемът с водоснабдяването на населени места в област Плевен, които получават вода от Водоснабдителна група „Черни Осъм", е особено актуален в последните две години, особено през летния сезон. Областният център, градовете Долна Митрополия и Тръстеник, както и още 13 села са на воден режим, като водата се пуска за около три часа сутрин и за още толкова вечер.

Според взетите решения на свикания вчера в Плевен Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия от понеделник „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Плевен и Общината, със съдействието на „Басейнова дирекция", трябва да започнат да идентифицират места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода, припомня БТА.