Арестуваха мъж от Лясково за смъртни заплахи към баща си

Мъж от Лясково е задържан за отправени смъртни заплахи към баща си. За отправените закани за убийство 32-годишният е задържан в РУ-Кърджали. Около 20 часа снощи в село Лясково при възникнал семеен скандал мъжът проявил агресия и заплашил баща си. След полицейска намеса е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Сектор „Охранителна полиция" извършва проверката по случая с оглед на чл.144, ал.3 от Наказателния кодекс.