ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия и Украйна си размениха удари с дронове и таз...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21160121 www.24chasa.bg

Арестуваха мъж от Лясково за смъртни заплахи към баща си

1000
Мъжът е задържан. Снимка: Pixabay

Мъж от Лясково е задържан за отправени смъртни заплахи към баща си. За отправените закани за убийство 32-годишният е задържан в РУ-Кърджали. Около 20 часа снощи в село Лясково при възникнал семеен скандал мъжът проявил агресия и заплашил баща си. След полицейска намеса е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Сектор „Охранителна полиция" извършва проверката по случая с оглед на чл.144, ал.3 от Наказателния кодекс.

Мъжът е задържан. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя